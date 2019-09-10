Ziraat Fakültesi Akademik Kurulu toplandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Akademik Kurul toplantısı, Ziraat Fakültesi Seminer Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yıldırım ile çok sayıda akademik personel katıldı. Toplantı, Dekan Prof. Dr. Murat Yıldırım'ın konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Yıldırım konuşmasında Ziraat Fakültesi'nin geçmiş yıllardaki gelişimi hakkında bilgiler verdi. Yıldırım, fakültenin akademik ve idari personel sayısı, yapılan bilimsel yayınların sayısı ve niteliği, fiziksel ve teknik altyapı gelişimi ile kısa ve orta vadedeki sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise konuşmasında Ziraat Fakültesi'nin gösterdiği başarılı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziraat Fakültesi'nin, önemi her geçen gün artan fakültelerden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Murat, "Ziraat Fakültesi, başarısını her geçen gün arttıran, bölge için çok önemli bir fakülte. Biz de bunu daha da pekiştirmek için gerekli tüm destekleri sağlamaya hazırız" şeklinde konuştu.

"Şeffaflığa, liyakat ve adalete her zaman inanarak ve bu doğrultuda çalışarak devam edenler, başarıyı elde eder" diyen Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, aynı zamanda bilgi, duygu ve eylem kavramlarının yapılan işlerde ne denli önemli olduğunu vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, "Bizler etik, ahlaki ve insani değerleri kaybettiğimizde, kanun veya yaptırımların hiçbir değeri yoktur. Önlemli olan öncelikle bizim insani değerleri kaybetmeden yaşamamızdır" dedi.

Toplantı, soru ve temenniler ile son buldu.

Kaynak: İHA