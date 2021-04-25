Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde faaliyet göstermek üzere Kasım 2016'da faaliyeter geçen Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GYO), Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru ile halka arz talebinde bulundu. Başvurusunun onaylanmasının ardından Ziraat Finans Grubunun gücü ve desteği, deneyimli ekibi, şeffaf ve kurumsal yapısı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Ziraat GYO halka arzına ilişkin, Ziraat GYO halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Ziraat halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

ZİRAAT GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yapılan değerlendirmeler sonucunda Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusuna resmen onay verilmiş oldu.

İşte işlem yapılabielcek bankaların listesi:

ZİRAAT GYO HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılan bildirimde halka arzın oransal dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

ZİRAAT HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

Ziraat GYO halka arzı kapsamında 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulmaya başlanacak.

1 LOT = 1,60 TL (Iskonto oranı % 25)

ZİRAAT GYO HALKA ARZ BORSA KODU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanan Ziraat GYO, ZRGYO hisse kodu ile talep toplayacak.

KOD: #ZRGYO (Yıldız Pazar)

ZİRAAT GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

1.173.405.000 lot

Bireysel yatırımcıya dağıtım oranı % 73

(856.585.650 LOT)

Ziraat Finans Grubu çalışanları % 7

(82.138.350 LOT)

Halka açıklık oranı % 25

(293.351.250 LOT)

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