Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşları

Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) maaşı ortalama olarak aylık 14250_TL'dir. En düşük Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) maaşı 7500_TL, En yüksek ise 21000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2132.26

Meslek Adı :

Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her türlü bitkisel üretimin yetiştirilmesinde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlardan kaynaklı kalite ve verim kaybını, uygun yöntemlerle önleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: Bitki zararlılarından böcek, akar, nematot vd. makroskobik hayvansal zararlılar, bitki hastalıklarından fungus, bakteri, virüs vd. mikroskobik etmenler ile yabancı otların;

a) Tanımlamasını yapmak,

b) Belirtilerini ortaya koymak,

c) Yayılış durumunu ortaya koymak,

d) Biyolojisini bilmek,

e) Ekolojilerini bilmek,

f) Mücadelesinde kullanılan mekanik, kimyasal, fiziksel, biyolojik vb savaşım yöntemleri üzerinde teorik ve uygulamalı birikime sahip olmak ve bu yöntemleri uygulamak, g) Mücadele yöntemlerinin çevre, biyolojik çeşitlilik ve insan sağlığı üzerindeki etki analizini yaparak üretimde verimlilik ve kalite artışını sağlamak ve benzeri görevleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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