Ziraat Mühendisi (Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2132.41

Meslek Adı : Ziraat Mühendisi (Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Endüstriyel kanatlı hayvan yetiştiriciliği, beslenmesi, ıslahı, refahı, teknolojisi, genetiği, pazarlama, satış gibi teknik ve teorik konularda çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimi yapılacak olan hayvan cinsiyle ilgili araştırma yapmak,

b) Hayvanın türüne göre barınma alanlarını tasarlamak,

c) Barınağın ısı, nem ve havalandırma sistemlerinin kontrolünü yapmak,

d) Hayvanın beslenme programını yapmak,

e) Üretim esnasında çıkabilecek sorunlar için önceden önlem almak,

f) Hayvanların verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak,

g) Kullanılan araç ve gereçlerin teminini ve temizliğini sağlamak,

h) Gerekli malzemenin teminini sağlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Ziraat Mühendisi (Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Astsubay Kıdemli Çavuş(Hava Kuvvetleri) mesleği için “0210.14” kod olarak kullanılır iken Alakart Aşçısı mesleği için “5120.12” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ziraat Mühendisi (Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği) Meslek Kodu “2132.41” olarak belirlenmiştir.

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