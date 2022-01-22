Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ) Maaşları

Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ) maaşı ortalama olarak aylık 15750_TL'dir. En düşük Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ) maaşı 8500_TL, En yüksek ise 23000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2132.32

Meslek Adı :

Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme )

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Islah, yetiştirme, toprak muhafaza,zirai mücadele, ziraat alet ve makinaları, bahçe mimarisi, toprak tasnifi, toprak,su,gıda, yem, kimyevi gübre, nebat tahlilleri, teknoloji, zootekni, zirai ekonomi gibi bilumum zirai hizmet ve faaliyetlerde bulunmaya, ihtısas yaptıkları sahalara ait keşif, plan ve projeleri hazırlamaya ve tatbik etmeye, bütün bu sahalarda gerekli kontrol, muayane, ekspertiz, ehlivukuf işlerini görmeye, raporlar tanzim etmeye, zirai danışma büroları ve laboratuvarları açmaya, hususi müessese ve işletmeler kurmaya ve idare etmeye veya bunların mesul müdürlüğünü ifaya yetkili kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toprak etüdü ve haritalanması işlemlerini yapmak

b) Uzaktan algılama, toprak bitki ve su analizleri, toprak verimliliği, tuzlu ve alkali toprak ıslahı

c) Kirletilmiş toprakların ıslahı faaliyetlerini yürütmek

d) Kompost üretimi yapmak, e) Toprak ve su muhafazası faaliyetlerini yürütmek

f) Arazi toplulaştırması işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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