Ziraat Mühendisi (Zootekni) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ziraat Mühendisi (Zootekni) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ziraat Mühendisi (Zootekni) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ziraat Mühendisi (Zootekni) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ziraat Mühendisi (Zootekni) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ziraat Mühendisi (Zootekni) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ziraat Mühendisi (Zootekni) Maaşları

Ziraat Mühendisi (Zootekni) maaşı ortalama olarak aylık 15000_TL'dir. En düşük Ziraat Mühendisi (Zootekni) maaşı 8000_TL, En yüksek ise 22000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ziraat Mühendisi (Zootekni) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2132.31

Meslek Adı :

Ziraat Mühendisi (Zootekni)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ekonomik ve hijyenik olarak hayvan ve hayvan ürünleri üretmek üzere çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, çoğaltılması, refahı, davranımları, sağlık koruması, bakım-beslenmesi ve ıslahı alanında çalışan yetkin kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ziraat Mühendisi (Zootekni); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bulunduğu yörenin hayvancılık ve hayvansal ürünler analizini yapmak, işletmelerde yapılabilecek hayvancılık çeşidi, boyutu ve düzeyi ile ilgili fizibilite çalışmaları yapmak ve kararlar almak

b) Hayvan Tarımının verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak

c) Çeşitli çiftlik hayvanlarının ekonomik ve hijyenik koşullar altında yetiştirilmesi için uygun çevre ve genotipik seviyeyi belirlemek

d) Hayvanların kızgınlıkları, çiftleştirilmeleri, gebelik ve doğumlarının denetim ve izlenmesi ile; evcil hayvanlardan; et, süt, yapağı, tiftik, angora, kıl, keşmir, deri, post, sakatat, kuyruk yağı, yumurta, bal, arı sütü, polen, bal mumu, ipek, barsak, işkembe, boynuz, tırnak, tüy, gübre gibi ürünlerini elde etmek,

e) Çeki, yük taşıma, binek, spor, süs, ev hayvanı ve korunma amaçlı olarak yararlanmak üzere uygun koşullarda ve sağlıklı olarak üretmek, ıslah etmek, yetiştirmek, bakım ve beslenmesini sağlamak üzere gerçekleştirilen ekonomik faaliyetleri yerine getirmek

f) Çiftlik hayvanlarının hastalıklar ve zararlılardan korunması ile hayvansal ürün üretiminde yer alan çiftlik hayvanı ırklarının ıslahı, kalite ve verimliliğin artırılması için araştırmalar yapmak

g) Yukarıda belirtilen konularda hayvan tarımı ile uğraşan çiftçilere eğitim vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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