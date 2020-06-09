Ziraat Mühendisleri Odasına 500 adet maske desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen maskeler, sivil toplum kuruluşlarına ulaştırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde üreticinin aktif olarak yanında yer alan ziraat mühendislerine dağıtılmak üzere, Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesine 500 adet maske desteğinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesini ziyaret etti. Oda Başkanı İbrahim Demran ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Usta, oda yönetimine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların korona virüs salgını dolayısıyla en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerin başında gelen maskeyi üretmeye başladıklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, üretilen maskelerden pandemi sürecinde aktif olarak üreticinin yanında yer alan ziraat mühendislerine de vermek için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Oda yönetiminden teşekkür

Manisa tarımı, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kırsal hizmetlerle ilgili projeleri ve pandemi sürecinde üretimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi noktasında görüş alışverişinde de bulunulan ziyaretin sonunda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı İbrahim Demran'a ziraat mühendislerine dağıtılmak üzere 500 adet maskeyi teslim etti. Nazik ziyaretleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta'ya teşekkür eden Oda Başkanı Demran, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de, desteklerinden dolayı selam ve teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA