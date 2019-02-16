Ziraat Odası Başkanı Çetindağ güven tazeledi

Sivas Ziraat Odası başkanlık seçimini mevcut başkan Hacı Çetindağ ezici çoğunlukla kazandı.

Sivas Ziraat Odası Başkanlık seçimi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleşti. 195 delegenin katıldığı seçimde mevcut başkan Hacı Çetindağ, Ali Pek, Birgül Canikliğil ve Durmuş Şeker yarıştı.

Çetindağ kullanılan oyların 114'ünü almaya başarıp yeniden Ziraat Odası başkanlığına seçildi. Bilgül Canikligil 40, Ali Pek 32, Durmuş Şeker ise 9 oy aldı.

Kaynak: İHA