Ziraat odası başkanları çiftçinin sorunlarını görüştü

Adıyaman'dan Ankara'ya giden Ziraat Odası başkanları Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'yu ziyaret ederek Adıyaman'ın tarımsal sorunlarını dile getirdi.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ve Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, tarımın sorunlarının takibi ve kenevir yetiştiriciliğinde Adıyaman'ında bu kapsama dahil edilmesi için Ankara'da bir takım temaslarda bulundu.

Tarım,Orman ve Köy İşleri Komisyon üyesi olan Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ile görüşen oda başkanları ardından Yakup Taş ile birlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile toplantı yaptı.

Yapılan toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, "Yapmış olduğumuz toplantı gayet verimli ve olumlu geçmiştir. Milletvekilimiz Yakup Taş'ın Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunda olması sorunlarımızın çözümü ile ilgili gayreti bizleri son derece memnun etmiştir.Her zaman olduğu gibi ilimiz tarımının sorunlarında en önemli başlıklar halinde bulunan sarmalık kıyılmış tütün, sulama projeleri, tarımsal enerji, kenevir ve özel ağaçlandırma kredilerinin tekrar verilmesi konularını görüştük. Sarmalık kıyılmış tütünler ile ilgili yönetmelik tamamlanma aşamasına geldiği, sulama projelerinin ise hız kazandırılması için Milletvekilimiz Yakup Taş'ın çeşitli temaslarda bulunduğunu gördük. Milletvekilimiz Yakup Taş aynı zamanda çiftçi olması sebebiyle sorunların üzerine çiftçi gözüyle bakarak gitmesi bizleri son derece memnun ve mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA