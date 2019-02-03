Ziraat Odası’nda Sami Sözat yeniden başkanlığa seçildi
Balıkesir Karesi Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda Sami Sözat ve ekibi delegelerden güvenoyu alarak yeniden başkanlığa getirildi.
Balıkesir Karesi Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda Sami Sözat ve ekibi delegelerden güvenoyu alarak yeniden başkanlığa getirildi.
163 delegenin 160'ının katıldığı genel kurulda Sami Sözat 80 oy alırken, rakibi Rahmi Demirbay ise 75 oy aldı. Seçimlerde 5 oy da geçersiz sayıldı.
Kaynak: İHA
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