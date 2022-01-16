Ziraat Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ziraat Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ziraat Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ziraat Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ziraat Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ziraat Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Ziraat Teknikeri Maaşları

Ziraat Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5375_TL'dir. En düşük Ziraat Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 6250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ziraat Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.31

Meslek Adı :

Ziraat Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tarım ve ziraat alanında teknik ve teorik konuların planlanması, uygulanması ve yürütülmesi aşamasındaki tüm safhalarda görev alan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ziraat Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tarım alanlarının sulanması, gübrelenmesi ve sağlıklı bir tarım ortamı oluşturulmasını sağlamak,

b) Çiftçi kayıt sisteminde üreticilerin kayıtlarını tutmak,

c) Çiftçi desteklemelerinde dosyaların hazırlanması ve kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

d) Desteklemeden faydalanacak üretici çiftçilerin arazi kontrollerini yapmak,

e) Demostrasyon (yeni ürün deneme) çalışmalarını örnek çiftçi seçerek, tarla günü düzenleyip ürün çeşidini denemek,

f) Çiftçi şartlarında üreticiyi bilgilendirmek ve tarımsal açıdan geliştirmek için destek olmak,

g) Çiftçi eğitim projelerini çiftçilere duyurmak, yaygınlaştırmak ve eğitim çalışmaları düzenlemek,

h) Arazi tapu veya kira kayıtlarına göre çiftçileri belirleyip destekler vermek,

i) Çiftçilere mezat ve gübre desteği sağlamak, j) Kırsal kalkınma projeleri hakkında bilgi vermek,

k) Bitkilerin zararlarına karşı korunma hakkında çiftçileri bilgilendirmek,

l) Sığır üretiminde yetiştirme planlaması yapmak,

m) Çiftçilere tarım aletleri ve makineleri konusunda bilgi vermek,

n) Hayvan yemi üretimi konusunda çiftçiye bilgi vermek,

o) Süt sağımını hijyenik koşullarda öğretmek,

p) Sebze ve meyve fidan yetiştiriciliği ve dikimi konusunda çiftçiye bilgi vermek,

q) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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