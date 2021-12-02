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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu: GZT Giresunspor 4- 2 Ankara Demirspor | Maç sonucu, özeti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Tur'u maçında GZT Giresunspor, evinde konuk ettiği Ankara Demirspor'u 4-2 yenerek 5. Tur'a yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu: GZT Giresunspor 4- 2 Ankara Demirspor | Maç sonucu, özeti

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda GZT Giresunspor evinde  Ankara Demirspor'u konuk etti.

Mücadelenin 3. dakikada GZT Giresunspor'da Emre Taşdemir'in kullandığı taç atışında topla buluşan Champness, rakiplerini geçerek kaleci Ömercan Avcı ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

13. dakikada Umut Nayir'in ara pasında ceza sahasına giren Hayrullah Bilazer, kaleci Ömercan Avcı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın orta hakemi Kutluhan Bilgiç penaltı noktasını gösterdi. 14. dakikada penaltı atışını kullanan Umut Nayir, topu ağlara gönderdi. 2-0

49. dakikada Abdulkadir Özdemir, GZT Giresunspor defans oyuncularından kaptığı topla ceza sahasına girdi, vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

57. dakikada Ankara Demirsporlu oyuncunun kalecisine hatalı ara pasında Champness topla buluştu. Ceza sahasına girerek Ömercan Avcı ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

75. dakikada Ahmet Sivri'nin ceza sahasına girmeden yaptığı sert ve düzgün vuruşta top ağlara gitti. 3-2

85. dakikada Champness'in yerden ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Çekdar Orhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-2

Karşılaşma GZT Giresunspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

GZT Giresunspor - Ankara Demirspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu: GZT Giresunspor 4- 2 Ankara Demirspor | Maç sonucu, özeti

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baran Erarslan, Özcan Sultanoğlu

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Emre Taşdemir, Sergen Piçinciol, Hayrullah Bilazer, Pelupessy, Sankhare, Çekdar Orhan, Fatih Yılmaz, Erol Can Akdağ (Dk. 22 Arda Kılıç), Champness, Umut Nayir

Ankara Demirspor: Ömercan Avcı, Hüseyin Eren Bektaş (Dk. 65 Taner Koç), Mücahit Can Akçay, Ahmet Sivri, Serdar Eylik (Dk. 65 Hasan Kaya), Ender Gör (Dk. 73 Çağrı Bülbül), Samet Erdem Olgaç (Dk. 87 Muhammed Burak Yılmaz), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 46 Rahmi Can Karadaş), Abdullah Sezgin, Abdulkadir Özdemir, Semih Kayan

Goller: Dk. 3 ve 57 Champness, Dk. 14 Umut Nayir (penaltı), Dk. 85 Çekdar Orhan (GZT Giresunspor), Dk. 49 Abdulkadir Özdemir, Dk. 75 Ahmet Sivri (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Umut Nayir, Dk. 83 Emre Taşdemir (GZT Giresunspor), Dk. 13 Ömercan Avcı, Dk. 25 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 84 Mücahit Can Akçay (Ankara Demirspor)

Tayfun Altuntaş
Editör
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