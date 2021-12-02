Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu : MKE Ankaragücü 3 - 0 Nazilli Belediyespor |Maç sonucu, özeti

Lütfi Elvan makamını devretti, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklama: Önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım olacak

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