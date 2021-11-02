Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur aşamasına geçildi. Bu kapsamda Riva Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'nde yapılacak çekiliş ile eşleşmeler belirlenecek. 54 takımın katılacağı kura çekimini izlemek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında Ziraat Türkiye Kupası 4.tur çekiliş canlı izle | A Spor canlı yayın linki arıyor. Yayın linki haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEKİLİŞ CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri 2 Kasım 2021 bugün yapılacak. Çekiliş saat 15.00'da başlayacak. Riva Hasan Doğan Milli takım tesislerinde yapılacak bu çekilişi canlı olarak izlemek için Ziraat Türkiye Kupası 4.tur çekiliş canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur çekilişi A Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu kanalı şifresiz olarak izleyebilecek. A Spor'u izlemek için Ziraat Türkiye Kupası 4.tur çekiliş A Spor canlı yayın linkine tıklayabilirsiniz.