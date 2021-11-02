Ziraat Türkiye Kupası 4.tur çekilişler tamamlandı! İşte eşleşmeler!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur aşamasına geçildi. Bu kapsamda Riva Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'nde yapılan çekiliş ile eşleşmeler belirlendi. 54 takımın katıldığı kura çekiminde birbirinden ilginç eşleşmelere sahne oldu.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmaları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde.

Beypiliç Boluspor - 52 Orduspor FK

Çaykur Rizespor - Ankaraspor

İttifak Holding Konyaspor - Silahdaroğlu Vanspor FK

Fraport TAV Antalyaspor - Amed Sportif

Giresunspor - Ankara Demirspor

Adanaspor - Kocaelispor

Atakaş Hatayspor - Eyüpspor

Medipol Başakşehir - Bodrumspor

Altınordu - Aksaray Belediyespor

Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor

Aytemiz Alanyaspor - Osmaniyespor

Adana Demirspor - Serik Belediyespor

Kasımpaşa - Alanya Kertelspor

Altay - Manisa FK

Yılport Samsunspor - Uşakspor

Bandırmaspor - Şanlıurfaspor

Denizlispor- Ağrı 1970 Spor

Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon

Yeni Malatyaspor - Akhisarspor

Gaziantep FK - Sakaryaspor

Bursaspor - Kırşehir Belediyespor

Gençlerbirliği Mardin 1969 Spor

Göztepe - Kahta 02 Spor

Ankaragücü - Nazilli Belediyespor

Yukatel Kayserispor - Iğdır FK

Fatih Karagümrük - Sarıyer

İstanbulspor - Afjet Afyonspor