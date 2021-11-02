Ziraat Türkiye Kupası 4.tur çekilişler tamamlandı! İşte eşleşmeler!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur çekilişleri yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takım Tesislerin'de yapılan çekilişe 56 takım katıldı. 4. tur karşılaşmalarının 30 Kasım - 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacağı ifade edildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur aşamasına geçildi. Bu kapsamda Riva Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'nde yapılan çekiliş ile eşleşmeler belirlendi. 54 takımın katıldığı kura çekiminde birbirinden ilginç eşleşmelere sahne oldu.
Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmaları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde.
Beypiliç Boluspor - 52 Orduspor FK
Çaykur Rizespor - Ankaraspor
İttifak Holding Konyaspor - Silahdaroğlu Vanspor FK
Fraport TAV Antalyaspor - Amed Sportif
Giresunspor - Ankara Demirspor
Adanaspor - Kocaelispor
Atakaş Hatayspor - Eyüpspor
Medipol Başakşehir - Bodrumspor
Altınordu - Aksaray Belediyespor
Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor
Aytemiz Alanyaspor - Osmaniyespor
Adana Demirspor - Serik Belediyespor
Kasımpaşa - Alanya Kertelspor
Altay - Manisa FK
Yılport Samsunspor - Uşakspor
Bandırmaspor - Şanlıurfaspor
Denizlispor- Ağrı 1970 Spor
Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon
Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
Gaziantep FK - Sakaryaspor
Bursaspor - Kırşehir Belediyespor
Gençlerbirliği Mardin 1969 Spor
Göztepe - Kahta 02 Spor
Ankaragücü - Nazilli Belediyespor
Yukatel Kayserispor - Iğdır FK
Fatih Karagümrük - Sarıyer
İstanbulspor - Afjet Afyonspor