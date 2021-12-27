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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Adana Demirspor – Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor ile Ankaraspor karşı karşıya gelecek. Peki Adana Demirspor – Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Adana Demirspor – Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Adana Demirspor ile Ankaraspor’un karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Adana Demirspor – Ankaraspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: ADANA DEMİRSPOR – ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Adana Demirspor  ile Ankaraspor  arasındaki maç 29 Aralık 2021 Çarşamba günü Yeni Adana Stadyumu’nda saat 17.30’da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu’nun yardımcılıklarını ise Salih Mazlum Dedeş ve Ata Yıldırım yapacak.

Zorlu mücadele A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Tayfun Altuntaş
Editör
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