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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Alanyaspor – Mardin 1969 maçı canlı izle | Alanyaspor – Mardin 1969 maçı A Spor canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Alanyaspor ile Mardin 1969 karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Alanyaspor – Mardin 1969 maçı canlı izle | Alanyaspor – Mardin 1969 maçı A Spor canlı yayın izle haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Alanyaspor – Mardin 1969 maçı canlı izle | Alanyaspor – Mardin 1969 maçı A Spor canlı yayın izle

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Alanyaspor  ile Mardin 1969’un karşı karşıya geleceği, maçla sürüyor. Maçı izlemek isteyenler için  Alanyaspor – Mardin 1969 maçı canlı izle | Alanyaspor – Mardin 1969 maçı A Spor canlı yayın izle haberimizde... 

ALANYASPOR – MARDİN 1969 MAÇI CANLI İZLE | ALANYASPOR – MARDİN 1969 MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Alanyaspor  ile Mardin 1969  arasındaki maç 29 Aralık 2021 Çarşamba günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 13.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Mustafa Savranlar yapıyor.

Zorlu mücadele A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebiliyor. 

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR – MARDİN 1969 MAÇI CANLI İZLE | ALANYASPOR – MARDİN 1969 MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE

 ALANYASPOR İLK 11
28. JOSE CARLOS COENTRAO MARAFONA
3. AHMET GÜLAY
8. AHMED ILDIZ
10. ELHADJI BABACAR KHOUMA
11. EFKAN BEKİROĞLU
19. NEMANJA MILUNOVIC
20. FATİH AKSOY
21. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
23. EMRE AKBABA
24. JUAN FRANCISCO MORENO FUERTES
70. OĞUZ AYDIN
 Yedekler
30. YUSUF KARAGÖZ
5. BULUTHAN BULUT
6. UMUT GÜNEŞ
7. EFECAN KARACA
18. JOAO PEDRO BARBADAS NOVAIS
25. MIHA MEVLJA
34. İSMAİL ZEHİR
35. FURKAN BAYIR
88. YUSUF ÖZDEMİR
91. DAVIDSON DA LUZ PEREIRA
 Teknik Sorumlu
BÜLENT KORKMAZ
 
 MARDİN 1969 SPOR
21. MEHMET SALİH DEMİRCAN
3. HEBAT ALAN
5. RIDVAN SÖNMEZ
80. ALPARSLAN DEVLET YÜCE
20. EREN YALÇIN
6. ABDULKERİM CANLI
22. KAĞAN KAYALI
11. ÖMÜRCAN KARACA
34. SERCAN BESLER
47. NİMET KAYAALP
99. ÖZGÜR KAZAR
 Yedekler
1. SERCAN YILMAZ
4. BEYTULLAH ÇAMURLU
27. TOPRAK ARVİN GÜRBÜZ
77. MEHMET İLTER
 Teknik Sorumlu
MEHMET AKBULUT
Tayfun Altuntaş
Editör
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