Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Alanyaspor – Mardin 1969 maçı canlı izle | Alanyaspor – Mardin 1969 maçı A Spor canlı yayın izle

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Alanyaspor ile Mardin 1969’un karşı karşıya geleceği, maçla sürüyor. Maçı izlemek isteyenler için Alanyaspor – Mardin 1969 maçı canlı izle | Alanyaspor – Mardin 1969 maçı A Spor canlı yayın izle haberimizde...

ALANYASPOR – MARDİN 1969 MAÇI CANLI İZLE | ALANYASPOR – MARDİN 1969 MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Alanyaspor ile Mardin 1969 arasındaki maç 29 Aralık 2021 Çarşamba günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 13.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Mustafa Savranlar yapıyor.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebiliyor.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR – MARDİN 1969 MAÇI CANLI İZLE | ALANYASPOR – MARDİN 1969 MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE