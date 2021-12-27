Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Alanyaspor – Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Alanyaspor ile Mardin 1969’un karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Alanyaspor – Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: ALANYASPOR – MARDİN 1969 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Alanyaspor ile Mardin 1969 arasındaki maç 29 Aralık 2021 Çarşamba günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 13.00’da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Mustafa Savranlar yapacak.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.