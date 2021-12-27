Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Antalyaspor ile Giresunspor’un karşı karşıya geldiği maçla sürüyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Antalyaspor – Giresunspor maçı canlı izle, A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: ANTALYASPOR – GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE, A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Antalyaspor ile Giresunspor arasındaki maç 28 Aralık 2021 Salı günü Antalya Stadyumu’nda saat 17.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Cemil Tunç yapıyor.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebiliyor. A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: ANTALYASPOR – GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE, A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ