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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Antalyaspor – Giresunspor maçı canlı izle, A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Antalyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Antalyaspor – Giresunspor maçı canlı izle, A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Antalyaspor – Giresunspor maçı canlı izle, A Spor canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Antalyaspor ile Giresunspor’un karşı karşıya geldiği maçla sürüyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur:  Antalyaspor  – Giresunspor maçı canlı izle, A Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: ANTALYASPOR  – GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE, A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Antalyaspor ile Giresunspor arasındaki maç 28 Aralık 2021 Salı günü Antalya Stadyumu’nda saat 17.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Cemil Tunç yapıyor.

Zorlu mücadele A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebiliyor. A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: ANTALYASPOR  – GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE, A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 ANTALYASPOR İLK 11
99. DIOGO FESNARD NOGUEIRA DE SOUSA
5. BAHADIR ÖZTÜRK
6. EREN ALBAYRAK
9. HAJI AMIR WRIGHT
10. DENI MILOSEVIC
13. FEDOR KUDRIASHOV
15. ANDREA POLI
16. ALFREDO KULEMBE RIBEIRO
27. HOUSSAM EDDINE GHACHA
41. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
77. BÜNYAMİN BALCI
 Yedekler
1. DOĞUKAN ÖZKAN
2. SHEREL CONSTANCİO FLORANUS
4. EDINALDO GOMES PEREIRA
7. DOĞUKAN SİNİK
8. NURİ ŞAHİN
11. GÜRAY VURAL
12. PAUL OMO MUKAIRU
17. ENZO VITO GABRIEL CRIVELLI
23. AMILTON MINERVINO DA SILVA
88. HAKAN ÖZMERT
 Teknik Sorumlu
ALFONS FRANCISCUS GROENENDIJK
 
  GİRESUNSPOR İLK 11
1. ONURCAN PİRİ
77. HAYRULLAH BİLAZER
35. SERGEN PİÇİNCİOL
23. DOUGLAS SILVA BACELAR
85. FATİH YILMAZ
6. JEOY MATHİJS PELUPESSY
24. FLAVIO MEDEIROS DA SILVA
80. ÇEKDAR ORHAN
19. JOSEPH WILLIAM CHAMPNESS
17. MEHMET UMUT NAYİR
7. SERGIO ANTONIO DA LUZ JUNIOR
 Yedekler
33. GÖKTAN CÖRÜT
12. BEDİRHAN BEYAZ
5. ZEKİ YAVRU
2. MAMADOU DIARRA
25. ALEXIS RAFAEL PEREZ FONTANILLA
4. ARDA KILIÇ
67. FURKAN KÜTÜK
93. MAGOMED SHAPI SULEYMANOV
89. METİN CANER AKBAYRAK
11. IBRAHIMA BALDE
 Teknik Sorumlu
HAKAN KELEŞ
Tayfun Altuntaş
Editör
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