Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Antalyaspor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Antalyaspor ile Giresunspor’un karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Antalyaspor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: ANTALYASPOR – GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Antalyaspor ile Giresunspor arasındaki maç 28 Aralık 2021 Salı günü Antalya Stadyumu’nda saat 17.00’da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Cemil Tunç yapacak.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.