Milli Piyango haram mı? | Milli Piyango oynamak neden haram?Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 27 Aralık- 2 Ocak 2021| Oğlak, gaza gelme! Aslan, Küllerinden doğacaksın!Son dakika | Darbeci Semih Terzi'nin firari eşi teslim olduZiraat Türkiye Kupası 5. Tur: Fatih Karagümrük – Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Adana Demirspor – Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Göztepe – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Yerli otomobil TOGG'un 2022 yılı hedefleri açıklandı! İşte Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tesisten drone görüntüleri!2022 Sivas Cumhuriyet Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 102610034Gudubet ne demek, TDK'ya göre Gudubet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Çorum Valisi Mehmet Çiftçi açıkladı! Sahte içki nedeniyle 5 kişi öldü
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Antalyaspor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Antalyaspor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Antalyaspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Peki Antalyaspor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Antalyaspor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Antalyaspor ile Giresunspor’un karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Antalyaspor  – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: ANTALYASPOR  – GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Antalyaspor ile Giresunspor arasındaki maç 28 Aralık 2021 Salı günü Antalya Stadyumu’nda saat 17.00’da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Cemil Tunç yapacak.

Zorlu mücadele A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT