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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Beşiktaş – Altay maçı canlı izle | Beşiktaş – Altay maçı A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş ile Altay karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Beşiktaş – Altay maçı canlı izle | Beşiktaş – Altay maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Beşiktaş – Altay maçı canlı izle | Beşiktaş – Altay maçı A Spor canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Beşiktaş  ile Altay’ın karşı karşıya geleceği, maçı izlemek isteyen futbolseverler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Beşiktaş  –  Altay maçı canlı izle | Beşiktaş  –  Altay  maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: BEŞİKTAŞ  –  ALTAY MAÇI CANLI İZLE 

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Beşiktaş  ile Altay  arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Vodafone Park Stadyumu’nda saat 21.00’da başladı

Zorlu maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve M. Emin Tuğral yapıyor.,

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: BEŞİKTAŞ  –  ALTAY MAÇI CANLI İZLE 

BEŞİKTAŞ  –  ALTAY MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Beşiktaş  ile Altay  arasındaki maç A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ  –  ALTAY MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 BEŞİKTAŞ İLK 11
30. ERSİN DESTANOĞLU
2. VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER
4. FRANCISCO JAVIER MONTERO RUBIO
5. JOSEF DE SOUZA DIAS
9. MICHY BATSHUAYI ATUNGA
10. OĞUZHAN ÖZYAKUP
13. ATIBA HUTCHINSON
18. RACHID GHEZZAL
46. SERDAR SAATÇI
50. GÜVEN YALÇIN
77. CENGİZ UMUT MERAŞ
 Yedekler
61. EMRE BİLGİN
3. RIDVAN YILMAZ
8. SALİH UÇAN
12. CAN BOZDOĞAN
14. MEHMET TOPAL
15. MIRALEM PJANIC
17. CYLE CHRISTOPHER LARIN
23. WELINTON SOUZA SILVA
28. KENAN KARAMAN
90. ALEX TEIXEIRA SANTOS
 Teknik Sorumlu
ÖNDER KARAVELİ
 
 ALTAY İLK 11
35. CİHAN TOPALOĞLU
2. MOHAMMAD NADERI
4. NILS ERIC ROLAND BJÖRKANDER
6. CEYHUN GÜLSELAM
7. LEANDRO DEYRINIO KAPPEL
8. ZEKİ YILDIRIM
9. AHMED YASSER ANWAR MOHAMED MOHAMED RAYAN
10. MARTİN VLAMIDIR RODRİGUEZ TORREJON
16. THACIANO MICKAEL DA SILVA
29. KHALY IYANE THIAM
90. CEBRAİL KARAYEL
 Yedekler
1. MATEUSZ LIS
11. KARAMOKO DAOUDA BAMBA
18. CEM ÖZGENER
19. MARCO FILIPE LOPES PAIXAO
20. KAZIMCAN KARATAŞ
21. CESAR IGNACIO PINARES TAMAYO
30. EREN ERDOĞAN
63. DENİZ KADAH
88. ÖZGÜR ÖZKAYA
28. MURAT AKÇA
 Teknik Sorumlu
MUSTAFA DENİZLİ
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