Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Beşiktaş ile Altay’ın karşı karşıya geleceği, maçı izlemek isteyen futbolseverler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Beşiktaş – Altay maçı canlı izle | Beşiktaş – Altay maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: BEŞİKTAŞ – ALTAY MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Beşiktaş ile Altay arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Vodafone Park Stadyumu’nda saat 21.00’da başladı

Zorlu maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve M. Emin Tuğral yapıyor.,

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: BEŞİKTAŞ – ALTAY MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ – ALTAY MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Beşiktaş ile Altay arasındaki maç A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ – ALTAY MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ