Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Beşiktaş – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Beşiktaş ile Altay’ın karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Beşiktaş – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: BEŞİKTAŞ – ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Beşiktaş ile Altay arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Vodafone Park Stadyumu’nda saat 21.00’da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve M. Emin Tuğral yapacak.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.