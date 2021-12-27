Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Fatih Karagümrük ile Bodrumspor’un karşı karşıya geldiği maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Fatih Karagümrük – Bodrumspor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: FATİH KARAGÜMRÜK – BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Fatih Karagümrük ile Bodrumspor arasındaki maç 29 Aralık 2021 Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 15.00’da başladı

Zorlu maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Salih Aleks Taşçıoğlu ve Kamil Çetin yapıyor.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: FATİH KARAGÜMRÜK – BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ