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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Fatih Karagümrük – Bodrumspor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fatih Karagümrük ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Fatih Karagümrük – Bodrumspor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Fatih Karagümrük – Bodrumspor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Fatih Karagümrük ile Bodrumspor’un karşı karşıya geldiği maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Fatih Karagümrük – Bodrumspor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: FATİH KARAGÜMRÜK – BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Fatih Karagümrük  ile Bodrumspor  arasındaki maç 29 Aralık 2021 Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 15.00’da başladı

Zorlu maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Salih Aleks Taşçıoğlu ve Kamil Çetin yapıyor. 

Zorlu mücadele A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: FATİH KARAGÜMRÜK – BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

 
 KARAGÜMRÜK İLK 11 
21. UTKU YUVAKURAN
25. DERRICK LUCKASSEN
86. BURAK BEKAROĞLU
99. RAYYAN BANİYA
60. ALPARSLAN ERDEM
77. ADNAN UĞUR
8. ERHUN AKSEL ÖZTÜMER
6. LUCAS RODRIGO BIGLIA
20. TUNAY TORUN
24. VATO ARVELADZE
16. FABIO BORINI
 Yedekler
1. YAVUZ AYGÜN
30. SALİH DURSUN
18. MÜNİR LEVENT MERCAN
14. EFE TATLI
93. YANNIS ROMARIC SALIBUR
22. SAMED ONUR
90. BAHATTİN BERKE DEMİRCAN
29. JURE BALKOVEC
87. ERVIN ZUKANOVIC
27. SERHAT AHMETOĞLU
 Teknik Sorumlu
ATILAY CANEL
 
 BODRUMSPOR İLK 11
35. EGEMEN GENÇALP
65. MEDENİ BİNGÖL
68. İSMAİL TARIM
25. MUHAMMET ARAN
3. ALİ EREN İYİCAN
4. ERKAN DEĞİŞMEZ
8. SAMET YALÇIN
27. ADEM METİN TÜRK
20. APTİ MERT ÇAYİR
77. CENK ŞEN
48. CELAL DUMANLI
 Yedekler
32. BAHRİ CAN TOSUN
9. BERK İSMAİL ÜNSAL
11. OMAR İMERİ
10. HARUN KAVAKLIDERE
7. YEKTA KURTULUŞ
49. HABİB BİÇER
72. KADİR ARSLAN
21. BURHAN EŞER
37. OĞUZHAN DOĞAN
 Teknik Sorumlu
İSMET TAŞDEMİR
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