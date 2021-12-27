Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Fatih Karagümrük – Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Fatih Karagümrük ile Bodrumspor’un karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Fatih Karagümrük – Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: FATİH KARAGÜMRÜK – BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Fatih Karagümrük ile Bodrumspor arasındaki maç 29 Aralık 2021 Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 15.00’da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Salih Aleks Taşçıoğlu ve Kamil Çetin yapacak.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.