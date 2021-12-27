Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Fenerbahçe – Ayfonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Fenerbahçe ile Afyonspor’un karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Fenerbahçe – Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: FENERBAHÇE – AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Fenerbahçe ile Afyonspor arasındaki maç 29 Aralık 2021 Çarşamba günü Ülker Stadyumu’nda saat 21.00’da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman’ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve İbrahim Bozbey yapacak.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.