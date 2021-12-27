Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Galatasaray – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Galatasaray ile Denizlispor’un karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Galatasaray – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: GALATASARAY – DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Galatasaray ile Denizlispor arasında oynanacak maç 28 Aralık 2021 Salı günü NEF Stadyumu’nda saat 21.00’da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Bilal Gölen yapacak.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.