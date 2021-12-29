Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Gaziantep FK – Bursaspor maçı canlı izle | A SPOR canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Gaziantep FK ile Bursaspor’un karşı karşıya geldiği maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Gaziantep FK – Bursaspor maçı canlı izle | A SPOR canlı yayın izle linki haberimizde...

GAZİANTEP FK – BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Gaziantep FK ile Bursaspor arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda saat 18.30’da başladı.

Zorlu maçı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Samet Çavuş yapıyor.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GAZİANTEP FK – BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ