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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Gaziantep FK – Bursaspor maçı canlı izle | A SPOR canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Gaziantep FK ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Gaziantep FK – Bursaspor maçı canlı izle | A SPOR canlı yayın izle linki haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Gaziantep FK – Bursaspor maçı canlı izle | A SPOR canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Gaziantep FK  ile Bursaspor’un karşı karşıya geldiği maçı canlı olarak izlemek isteyenler için  Gaziantep FK  – Bursaspor maçı canlı izle | A SPOR canlı yayın izle linki haberimizde... 

GAZİANTEP FK  – BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Gaziantep FK ile Bursaspor arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda saat 18.30’da başladı.

Zorlu maçı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Samet Çavuş yapıyor.

Zorlu mücadele A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GAZİANTEP FK  – BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 GAZİANTEP FK
71. MUSTAFA BURAK BOZAN
17. OĞUZ CEYLAN
11. HALİL İBRAHİM PEHLİVAN
15. ERTUĞRUL ERSOY
45. STEVEN ROY CAULKER
6. ALIN DORINEL TOŞCA
52. ALEXANDER MERKEL
44. ALEXANDRU IULIAN MAXIM
18. AHMED EL MESSAOUDI
77. ENVER CENK ŞAHİN
25. JOAO VITOR BRANDAO FIGUEIREDO
 Yedekler
23. EKREM KILIÇARSLAN
53. YUSUF TÜRK
70. STYLIANOS KITSIOU
27. HAMZA MENDYL
16. PAWEL MIROSLAW OLKOWSKI
3. EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI
21. DOĞAN ERDOĞAN
90. BERKE GÜRBÜZ
94. NOUHA DICKO
26. MİRZA CİHAN
 Teknik Sorumlu
EROL BULUT
 
 BURSASPOR İLK 11
1. CANBERK YURDAKUL
3. ONUR ATASAYAR
7. NAMIK ALASKAROV
9. BATUHAN KÖR
14. HASAN AYAROĞLU
22. TAHA ALTIKARDEŞ
26. KUBİLAY SÖNMEZ
31. LUKA CAPAN
36. BURAK ALTIPARMAK
52. UĞUR KAAN YILDIZ
80. İSMAİL YÜKSEK
 Yedekler
35. ERHAN ERENTÜRK
8. CRISTOBAL ANDRES JORQUERA TORRES
10. REAGY BAAH OFOSU
11. EREN GÜLER
29. MERT YILMAZ
19. KEREM ŞEN
20. VEFA TEMEL
33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR
77. TUĞBEY AKGÜN
99. ELTON - OFOI ACOLATSE
 Teknik Sorumlu
TAMER TUNA
Tayfun Altuntaş
Editör
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