Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Gaziantep FK – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Gaziantep FK ile Bursaspor’un karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Gaziantep FK – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: GAZİANTEP FK – BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Gaziantep FK ile Bursaspor arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda saat 18.30’da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Samet Çavuş yapacak.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.