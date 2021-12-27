Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Göztepe – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Göztepe ile Samsunspor’un karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Göztepe – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: GÖZTEPE – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Göztepe ile Samsunspor arasındaki maç 29 Aralık 2021 Çarşamba günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 18.30’da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Ali Tuna yapacak.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.