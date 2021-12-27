Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Hatayspor – Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Hatayspor ile Menemenspor’un karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Hatayspor – Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: HATAYSPOR – MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Hatayspor ile Menemenspor arasındaki maç 28 Aralık 2021 Salı günü Yeni Hatay Stadyumu’nda saat 15.00’da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın yardımcılıklarını ise Tevfik Özkoç ve Hakan Karabalçık yapacak.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.