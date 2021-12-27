Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Kasımpaşa – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Kasımpaşa ile Kocaelispor’un karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Kasımpaşa - Kocaelispor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: KASIMPAŞA – KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Kasımpaşa ile Kocaelispor arasındaki maç 28 Aralık 2021 Salı günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 13.00’da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker’in yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Tuğberk Cubay yapacak.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.