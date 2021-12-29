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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kayserispor ile 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya gelecek. Peki Kayserispor – 68 Aksaray Belediye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Kayserispor  ile  68 Aksaray Belediyespor'un  karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: KAYSERİSPOR – 68 AKSARAY BELEDİYESPOR  MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Yeni Kayserispor  ile 68 Aksaray Belediyespor  arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu’nda saat 15.00’da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Bahtiyar Birinci  yapacak.

Zorlu mücadele A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Tayfun Altuntaş
Editör
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