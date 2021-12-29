Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Kayserispor ile 68 Aksaray Belediyespor'un karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: KAYSERİSPOR – 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Yeni Kayserispor ile 68 Aksaray Belediyespor arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu’nda saat 15.00’da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.