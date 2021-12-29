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  3. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı canlı izle | Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı canlı izle | Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kayserispor ile 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı canlı izle | Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı canlı izle | Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Kayserispor  ile  68 Aksaray Belediyespor'un  karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı canlı izle | Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

KAYSERİSPOR – 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE 

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Yeni Kayserispor  ile 68 Aksaray Belediyespor  arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu’nda saat 15.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Alper Akarsu yönetiyor. Akarsu’nun yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Bahtiyar Birinci yapıyor.

KAYSERİSPOR – 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE 

KAYSERİSPOR – 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Yeni Kayserispor  ile 68 Aksaray Belediyespor  arasındaki maç A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KAYSERİSPOR – 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE 

 

 KAYSERİSPOR İLK 11
1. CENK GÖNEN
7. MIGUEL FILIPE NUNES CARDOSO
11. GÖKHAN SAZDAĞI
14. EMRE DEMİR
20. CARLOS MANUEL CARDOSO MANE
21. LIONEL JULES CAROLE
24. İBRAHİM AKDAĞ
27. ONUR BULUT
28. RAMAZAN CİVELEK
32. KARAHAN YASİR SUBAŞI
80. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA
 Yedekler
25. BİLAL BAYAZIT
9. MUSTAFA PEKTEMEK
15. UĞUR DEMİROK
17. EMRAH BAŞSAN
19. MARIO GAVRANOVIC
29. MEHMET ERAY ÖZBEK
30. TALHA SARIARSLAN
77. NURETTİN KORKMAZ
 Teknik Sorumlu
HİKMET KARAMAN
 
 68 AKSARAY BELEDİYESPOR İLK11
98. HASAN ÇAYRAK
4. ALPEREN KUYUBAŞI
5. AHMET TUNA AKIL
6. GÜRCAN GÖZÜM
21. HASAN GÜNDOĞDU
23. MUHAMMED CAN
28. SERKAN YILDIZ
29. MERVAN YUSUF YİĞİT
75. MEHMET AYTEMİZ
88. NURULLAH SERBEST
94. FATİH ÇOLAK
 Yedekler
41. SERKAN DEMİROL
9. ALİCAN TEZ
10. AYBERK ALTAN
17. OĞUZHAN KÖSEOĞLU
18. FURKAN GEDİK
20. YUSUF EMRE BARAN
22. SEMİH İNTEPE
 Teknik Sorumlu
CÜNEYT BİÇER
Tayfun Altuntaş
Editör
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