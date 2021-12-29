Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı canlı izle | Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Kayserispor ile 68 Aksaray Belediyespor'un karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı canlı izle | Kayserispor – 68 Aksaray Belediyespor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

KAYSERİSPOR – 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Yeni Kayserispor ile 68 Aksaray Belediyespor arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu’nda saat 15.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Alper Akarsu yönetiyor. Akarsu’nun yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Bahtiyar Birinci yapıyor.

KAYSERİSPOR – 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

KAYSERİSPOR – 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Yeni Kayserispor ile 68 Aksaray Belediyespor arasındaki maç A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KAYSERİSPOR – 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE