"Başımıza taş yağacak" derlerdi, artık çöp yağıyor! Esenler'deki rezidanstan, evlere çöp atma rezaleti!Yılbaşı haram sözleri | Yılbaşı haram mesajları 2022O Ses Almanya Zeynep Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında?Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Yeni Malatyaspor 2 – 3 Bandırmaspor | Maç sonucuMilli voleybolcu Hande Baladın kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?2022 Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 200910451Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Konyaspor – Ümraniyespor canlı izle | Konyaspor – Ümraniyespor maçı A Spor canlı yayın izle linkiSöyledikleriyle liyakatı savunan, yaptıklarıyla liyakatsiz davranışlar sergileyen CHP'li İBB, başvuru yapan müzisyen Sercan Direk'i sınava bile çağırmadı!Eser Yenenler kimdir? Nereli Kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Konyaspor – Ümraniyespor canlı izle | Konyaspor – Ümraniyespor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Konyaspor – Ümraniyespor canlı izle | Konyaspor – Ümraniyespor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Konyaspor – Ümraniyespor canlı izle | Konyaspor – Ümraniyespor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Konyaspor – Ümraniyespor canlı izle | Konyaspor – Ümraniyespor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Konyaspor ile Ümraniyespor’un karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için Konyaspor – Ümraniyespor canlı izle | Konyaspor – Ümraniyespor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: KONYASPOR – ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE 

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Konyaspor ile Ümraniyespor  arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 15.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka’nın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve İlker Takpak yapıyor.

KONYASPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Konyaspor ile Ümraniyespor  arasındaki maç, A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

 KONYASPOR İLK 11
54. ERTEN ERSU
4. ADİL DEMİRBAĞ
5. MARIN ANICIC
8. AMAR RAHMANOVIC
9. AHMED HASSAN MOHAMED ABDEL MONEM MOHAMED MAHGOUB
10. SERDAR GÜRLER
14. SONER DİKMEN
23. ENDRI ÇEKIÇI
25. ALPER ULUDAĞ
26. BARIŞ YARDIMCI
77. KONRAD HUBERT MICHALAK
 Yedekler
34. ERAY BİRNİÇAN
7. ZYMER BYTYQI
12. GUILHERME HAUBERT SITYA
17. SOKOL CİKALLESHİ
18. AMIR HADZIAHMETOVIC
19. NAFİCAN YARDIMCI
28. MUSA ÇAĞIRAN
42. ABDÜLKERİM BARDAKCI
49. AHMET KARADEMİR
99. EKREM KAYILIBAL
 Teknik Sorumlu
İLHAN PALUT
 
 ÜMRANİYESPOR İLK 11
13. ORKUN ÖZDEMİR
8. SERKAN GÖKSU
4. MUSTAFA ESER
33. YİĞİTHAN GÜVELİ
55. ERCAN COŞKUN
41. KARTAL KAYRA YILMAZ
40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN
15. MUSTAFA CAN KARAGÖZ
11. ONUR AYIK
77. MUAMMER DENİZHAN TAŞKAN
7. IDRISSA CAMARA
 Yedekler
35. BURAK ÖĞÜR
92. BAŞAR ÇAKICIOĞLU
5. ALİM ÖZTÜRK
24. OĞUZCAN ÇALIŞKAN
97. FARUK CAN GENÇ
16. EMİRHAN ÇALIŞKAN
95. FURKAN YASİN YALÇIN
88. TAHSİN HACIMUSTAFAOĞLU
9. OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE
80. BİRKAN GÖZEL
 Teknik Sorumlu
RECEP UÇAR
Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT