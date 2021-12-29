Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Konyaspor – Ümraniyespor canlı izle | Konyaspor – Ümraniyespor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Konyaspor ile Ümraniyespor’un karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için Konyaspor – Ümraniyespor canlı izle | Konyaspor – Ümraniyespor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: KONYASPOR – ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Konyaspor ile Ümraniyespor arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 15.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka’nın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve İlker Takpak yapıyor.

KONYASPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Konyaspor ile Ümraniyespor arasındaki maç, A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.