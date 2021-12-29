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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Konyaspor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Peki Konyaspor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Konyaspor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Konyaspor ile Ümraniyespor’un karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Konyaspor – Ümraniyespor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: KONYASPOR – ÜMRANİYESPOR  MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Konyaspor ile Ümraniyespor  arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 15.00’da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve İlker Takpak  yapacak.

Zorlu mücadele A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Tayfun Altuntaş
Editör
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