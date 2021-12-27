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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Trabzonspor – Boluspor maçı canlı izle | Trabzonspor – Boluspor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Trabzonspor – Boluspor maçı canlı izle | Trabzonspor – Boluspor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Trabzonspor – Boluspor maçı canlı izle | Trabzonspor – Boluspor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Trabzonspor ile Boluspor’un karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Trabzonspor  – Boluspor maçı canlı izle | Trabzonspor  – Boluspor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: TRABZONSPOR  – BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Trabzonspor  ile Boluspor arasındaki maç 28 Aralık 2021 Salı günü Medical Park Stadyumu’nda saat 18.30’da başladı. 

Zorlu maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Ergin Gözütok yapıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: TRABZONSPOR  – BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE 

TRABZONSPOR  – BOLUSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Trabzonspor  ile Boluspor arasındaki maç, Zorlu mücadele A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR  – BOLUSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 TRABZONSPOR İLK 11
16. ERCE KARDEŞLER
4. HÜSEYİN TÜRKMEN
5. BERAT AYBERK ÖZDEMİR
6. EMMANOUIL SIOPIS
7. YUSUF SARI
19. BANGALY FODE KOITA
23. İSMAİL KÖYBAŞI
29. YUNUS MALLI
41. MURAT CEM AKPINAR
70. AHMETCAN KAPLAN
99. SERKAN ASAN
 Yedekler
59. ARDA AKBULUT
54. MUHAMMET TAHA TEPE
8. DORUKHAN TOKÖZ
11. ANASTASIOS BAKASETAS
14. ANDREAS EVALD CORNELIUS
24. STEFANO WILFRED DENSWIL
28. SALİH KAVRAZLI
33. BRUNO DA SILVA PERES
 Teknik Sorumlu
ABDULLAH MUCİB AVCI
 
 BOLUSPOR İLK 11
1. GENTIAN SELMANI
5. TUGAY KACAR
10. DEJVİ BREGU
15. ARDA HİLMİ ŞENGÜL
22. MEHMET ZAHİT ÇINAR
23. KABONGO KASONGO
40. EMİN BAYRAM
50. ALİ KETEN
66. ABDURRAHMAN CANLI
67. BERTU ALİCAN ÖZYÜREK
77. BERK YILDIZ
 Yedekler
13. ÖMER ALICI
7. ABDOULAYE DIARRASSOUBA
14. HAKAN BİLGİÇ
16. JAKOB NOVAK
17. ATAMER BİLGİN
20. TALHA ERDOĞAN
27. ERDEM CAN POLAT
52. ARDA KÖKSAL
65. DİYAR KABA
89. ERKAM REŞMEN
 Teknik Sorumlu
REHA KEMAL ERGİNER
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