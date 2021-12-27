Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Trabzonspor ile Boluspor’un karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Trabzonspor – Boluspor maçı canlı izle | Trabzonspor – Boluspor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: TRABZONSPOR – BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Trabzonspor ile Boluspor arasındaki maç 28 Aralık 2021 Salı günü Medical Park Stadyumu’nda saat 18.30’da başladı.

Zorlu maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Ergin Gözütok yapıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: TRABZONSPOR – BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

TRABZONSPOR – BOLUSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Trabzonspor ile Boluspor arasındaki maç, Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR – BOLUSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ