Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Trabzonspor – Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Trabzonspor ile Boluspor’un karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Trabzonspor – Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: TRABZONSPOR – BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Trabzonspor ile Boluspor arasındaki maç 28 Aralık 2021 Salı günü Medical Park Stadyumu’nda saat 18.30’da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Ergin Gözütok yapacak.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.