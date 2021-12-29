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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Yeni Malatyaspor 2 – 3 Bandırmaspor | Maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Yeni Malatyaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Konuk takım mücadeleyi 3-2 kazanarak adını son 16 Turu'na yazdıran taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Yeni Malatyaspor 2 – 3 Bandırmaspor | Maç sonucu

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Yeni Malatyaspor  ile  Bandırmaspor’un karşı karşıya geldi.

9. dakikada konuk ekip öne geçti. Akabueze'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Doğan Can Davas'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

32. dakikada sağ kanattan gelişen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor atağında Haqi Osman'ın pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Muhammed Emin Sarıkaya'nın vuruşunda top kaleci Hüseyin Koç'ta kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Yeni Malatyaspor 2 – 3 Bandırmaspor | Maç sonucu

37. dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor farkı ikiye çıkardı. Akabueze'nin savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Keny, Sadık Çiftpınar'ı çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ahmet Eyüp Türkaslyan'ın solundan filelerle buluştu: 0-2

41. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor farkı bire indirdi. Aabid'in savunma arkasına attığı pasla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

55. dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor farkı tekrar ikiye çıkardı. Süleyman Luş'un pasıyla ceza sahasında buluşan Doğan Can Davas'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst dire çarparak kaleye gitti: 1-3

89. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor farkı bire indirdi. Mert Örnek'in sağ kanattan yaptığı ortayla buluşan Adem Büyük'ün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3

Royal Hastanesi Bandırmaspor, karşılaşmayı 3-2 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Yeni Malatyaspor 2 – 3 Bandırmaspor | Maç sonucu

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Alper Ulusoy, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 46 Mert Örnek), Hadadi, Sadık Çiftpınar, Jospin (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Ndong, Aabid, Karim Hafez, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Haqi Osman (Dk. 75 Mert Miraç Altıntaş)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Bilal Ceylan (Dk. 46 Okan Alkan), Alpay Koldaş, Abdullah Balıkçı, Süleyman Luş, Mehmet Özcan (Dk. 46 Landel), Mulumba, Levent Ayçiçek, Akabueze (Dk.79 Kerim Avcı), Doğan Can Davas (Dk. 61 Pucko), Manaj (Dk. 28 Keny)

Goller: Dk. 9 ve 55 Doğan Can Davas, Dk. 37 Keny (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 41 Mustafa Eskihellaç, Dk. 89 Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Levent Ayçiçek, Dk. 68 Okan Alkan (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 26 Adem Büyük, Dk. 57 Aabid (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

  
Tayfun Altuntaş
Editör
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