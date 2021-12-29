Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Yeni Malatyaspor ile Bandırmaspor’un karşı karşıya geldiği maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Yeni Malatyaspor – Bandırmaspor maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor – Bandırmaspor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: YENİ MALATYASPOR – BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Yeni Malatyaspor ile Bandırmaspor arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 13.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Ulusoy’un yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Bahtiyar Birinci yapıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: YENİ MALATYASPOR – BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

YENİ MALATYASPOR – BANDIRMASPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Yeni Malatyaspor ile Bandırmaspor arasındaki maç, A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

YENİ MALATYASPOR – BANDIRMASPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ