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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Yeni Malatyaspor – Bandırmaspor maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor – Bandırmaspor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Yeni Malatyaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Yeni Malatyaspor – Bandırmaspor maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor – Bandırmaspor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Yeni Malatyaspor – Bandırmaspor maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor – Bandırmaspor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Yeni Malatyaspor  ile  Bandırmaspor’un karşı karşıya geldiği maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Yeni Malatyaspor – Bandırmaspor maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor – Bandırmaspor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: YENİ MALATYASPOR – BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE 

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Yeni Malatyaspor  ile Bandırmaspor  arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 13.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Ulusoy’un yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Bahtiyar Birinci yapıyor. 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: YENİ MALATYASPOR – BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE 

YENİ MALATYASPOR – BANDIRMASPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Yeni Malatyaspor  ile Bandırmaspor  arasındaki maç,  A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

YENİ MALATYASPOR – BANDIRMASPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 YENİ MALATYASPOR
99. AHMET EYÜP TÜRKASLAN
5. OUSSAMA HADADI
7. MUSTAFA ESKİHELLAÇ
8. AABID RAYANE
10. ADEM BÜYÜK
11. IBRAHİM DİDİER NDONG
16. SADIK ÇİFTPINAR
19. HAQI OSMAN
45. KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN
66. JOSPIN NSHIMIRIMANA
80. MUHAMMED EMİN SARIKAYA
 Yedekler
22. ABDULSAMED DAMLU
1. MURAT AKŞİT
3. PHILIP GAMELI AWUKU
15. ERIC NDIZEYE
17. MERT ÖRNEK
54. ATAKAN MÜJDE
77. MERT MİRAÇ ALTINTAŞ
90. KUBİLAY KANATSIZKUŞ
 Teknik Sorumlu
MARIUS NINEL ŞUMUDICA
 
 BANDIRMASPOR İLK 11
1. HÜSEYİN KOÇ
28. BİLAL CEYLAN
6. REMİ JOSE MİCHEL MULUMBA
5. ALPAY KOLDAŞ
73. SÜLEYMAN LUŞ
17. DOĞAN CAN DAVAS
14. MEHMET ÖZCAN
21. CHUKWUMA EMMANUEL AKABUEZE
33. LEVENT AYÇİÇEK
9. ARB MANAJ
23. ABDULLAH BALIKÇI
 Yedekler
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
22. CANER CAVLUN
12. OKAN ALKAN
16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL
19. BERKE GÖRGÜN
10. KERİM AVCI
41. BURAK SÜLEYMAN
27. MATEJ PUCKO
11. PHILIPPE PAULIN KENY
 Teknik Sorumlu
MUSTAFA GÜRSEL
Tayfun Altuntaş
Editör
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