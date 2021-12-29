Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Yeni Malatyaspor – Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Yeni Malatyaspor ile Bandırmaspor’un karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Yeni Malatyaspor – Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: YENİ MALATYASPOR – BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Yeni Malatyaspor ile Bandırmaspor arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 13.00’da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.