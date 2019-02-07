Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 3 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek, rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti.

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