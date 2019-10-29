Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 - Görelespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Görelespor'u konuk eden Altay, rakibini 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Yiğit Peşin xx, Mikail Can xx, Hakan Erkan xx

Altay: Aydın Bağ xx, Hakan Demirci x (Eren Erdoğan dk. 61 xx), Yasin Palaz xx, Cenk Özkacar xx, Kadir Yazıcı x (Özgür Özkaya dk. 75 x), Hüsamettin Yener x, Oğuz Han Aynaoğlu xx, Yılmaz Özeren xx, Kutay Yokuşlu xx, Adamu Alhassan x (Andreas Tatos dk. 87 ?), Leandrinho xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Mesut Can Tunalı, Gençer Cansev, Helder, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Görelespor: İsmail Çiçek xx, Gökan Güleç x (Mertcan Yavuz dk. 76 x), Arda Arslan x, Mikail Usta xx, Hasan Namazcı x, Sezer Doğan xx, Celil Usta x (Burak Salih Kıral dk. 57 xx), Berkay Günay xx, Ömer Şahbaş xx, Burhan Nebioğlu x, Cengizhan Akat xx

Yedekler: Enes Aslan, Hasan Üstünkaya, Vehbi Buruk, Emre Celayir, Yağız Cem Zomp

Teknik Direktör: Musa Kuş

Gol: Hasan Namazcı (dk. 90+1) (Kendi kalesine) (Altay)

Sarı kartlar: Sezer Doğan (Görelespor), Kadir Yazıcı (Altay)

Kaynak: İHA