Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 0 - 1922 Konyaspor: 0
Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur Eleme maçında 1922 Konyaspor'u normal süresi 0-0 biten karşılaşmada, seri penaltı vuruşlarının ardından 4-2 yenerek tur atladı.
Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur Eleme maçında 1922 Konyaspor'u normal süresi 0-0 biten karşılaşmada, seri penaltı vuruşlarının ardından 4-2 yenerek tur atladı.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Ersel Aslıyüksek uzaklardan şansını denedi, Kadem Burak Yaşar topu rahatlıkla
kontrol etti.
32. dakikada sol kanattan gelişen 1922 Konyaspor atağında Doğan Can Gölpek ceza sahasına
girmeden çaprazdan vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
47. dakikada Samet Bulut 30 metreden kaleyi yokladı, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
61. dakikada Muzaffer Kocaer sol çaprazdan vurdu, kaleci Kadem Burak Yaşar topu çeldi.
77. dakikada Burak Saban sağdan ortaladı, Samet Bulut'un vurduğu top direğin dibinden dışarı çıktı.
Stat: Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Adem Cinek xx, Sedat Yavanoğlu xx, Mehmet Şengül xx
Altınordu: Ali Emre Yaşar xx, Onur xx, Yusuf Yalçın xx, Oğulcan xx, Berkay xx, Egehan xx, Muzaffer xx, Burak xx (Muhammed dk. 69 x), Ersel xx (Anıl dk. 46 x), Engin (Barışcan dk. 91 x), Fatih (Yasin dk. 60 x)
Yedekler: Erhan, Sinan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
1922 Konyaspor: Burak xx, Ekrem xx, Adem xx, Seydi xx, Bünyamin xx, Emrah xx (Recep dk. 93 x), Yılmaz xx, Doğan Can xx (Anıl dk. 106 x), Güray xx (Celal dk 69 x), Burak xx, Samet xx
Yedekler: Tuğrul, Ahmet, Ali, Muhammed
Sarı kartlar: Yusuf Yalçın Arslan, Oğulcan Ülgün, Muzaffer Kocaer (Altınordu), Emrah Özyıldız, Recep Metin, Bünyamin Kasal (1922 Konyaspor)
Penaltılar:
Atanlar: Yasin Ozan, Muhammed Mert, Anıl Koç, Berkay Samancı (Altınordu), Samet Bulut, Anıl Şahin (1922 Konyaspor)
Kaçıranlar: Recep Metin ve Burak Saban (1922 Konyaspor)
Kaynak: İHA
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