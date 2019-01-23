Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor Baltok: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Balıkesirspor Baltok, Trabzonspor'u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Balıkesirspor Baltok, Trabzonspor'u konuk ediyor. mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada gelişen Trabzonspor ceza yayı üzerinde topla buluşan Ibanez'in aşırtma vuruşunda top auta çıktı.
16. dakikada Ibanez'in ceza sahası üzerinden şutunda top kale direğinin üstünden dışarı gitti.
21. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta çıktı.
32. dakikada Ibanez'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Pilip Novak'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
34. dakikada sağ kanattan Mehmet Boztepe'nin ortasında Steve Beleck kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen xx, Cüneyt Köz xx, Nizamettin Çalışkan xx, Muhammed Ali Doğan xx, Mehmet Boztepe xx, Sedat Şahintürk xx, Okan Alkan xx, Steve Beleck xx, Tomislav Glumac xx, Doğa İşeri xx, Cumali Bişi xx
Yedekler: Andrja Vukovıc, Asil Kaan Eryılmaz, Furkan Çil, Rahmi Anıl, Serdar Güncü, Kağan Kayalı, Celal Emir
Teknik Direktör: Giray Bulak
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Hüseyin Türkmen xx, Zargo Toure xx, Hasan Batuhan xx, Calep Ansah Ekuban xx, Abdulkadir Parmak xx, Berkay Sefa Kara xx, Filip Novak xx, Yusuf Yazıcı xx, Luis Ibanez xx
Yedekler: Arda Akbulut, Muzaffer Cem, Hugo Rodallege, Murat Cem, Ali Osman, Kerem Baykuş, Abdulkadir Ömür, Tunahan Ergül, Nwakaeme
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Pilip Novak (dk. 32) (Trabzonspor), Steve Beleck (dk. 34) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kart: Doğa İşeri (Balıkesirspor Baltok)
Kaynak: İHA
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