Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı çeyrek final aşamaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş – Kayserispor maçı canlı izle | Beşiktaş – Kayserispor maçı A Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BEŞİKTAŞ – KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş – Kayserispor çeyrek final maçı 2 Mart 2022 Çarşamba günü İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'i yardımcılıklarını ise Mustafa Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak Onur Özütoprak, VAR hakemi olarak ise Suat Arslanboğa görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ – KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ – KAYSERİSPOR MAÇI A SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Beşiktaş – Kayserispor maçı A Spor kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilirler.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ – KAYSERİSPOR MAÇI A SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BEŞİKTAŞ İLK 11

30. ERSİN DESTANOĞLU

2. VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER

4. FRANCISCO JAVIER MONTERO RUBIO

9. MICHY BATSHUAYI ATUNGA

13. ATIBA HUTCHINSON

18. RACHID GHEZZAL

20. NECİP UYSAL

23. WELINTON SOUZA SILVA

28. KENAN KARAMAN

77. CENGİZ UMUT MERAŞ

90. ALEX TEIXEIRA SANTOS

KAYSERİSPOR İLK 11

1. CENK GÖNEN

5. SEYEDMAJID HOSSEINI

7. MIGUEL FILIPE NUNES CARDOSO

19. MARIO GAVRANOVIC

21. LIONEL JULES CAROLE

24. İBRAHİM AKDAĞ

27. ONUR BULUT

28. RAMAZAN CİVELEK

45. YILDIRIM MERT ÇETİN

61. ABDULKADİR PARMAK

91. ANDREA BERTOLACCI