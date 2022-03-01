Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş – Kayserispor maçı canlı izle | Beşiktaş – Kayserispor maçı A Spor HD canlı yayın izle linki
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş – Kayserispor maçı canlı izle | Beşiktaş – Kayserispor maçı A Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde...
Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı çeyrek final aşamaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş – Kayserispor maçı canlı izle | Beşiktaş – Kayserispor maçı A Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BEŞİKTAŞ – KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş – Kayserispor çeyrek final maçı 2 Mart 2022 Çarşamba günü İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'i yardımcılıklarını ise Mustafa Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak Onur Özütoprak, VAR hakemi olarak ise Suat Arslanboğa görev yapıyor.
BEŞİKTAŞ – KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ – KAYSERİSPOR MAÇI A SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Beşiktaş – Kayserispor maçı A Spor kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilirler.
A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
BEŞİKTAŞ – KAYSERİSPOR MAÇI A SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
BEŞİKTAŞ İLK 11
30. ERSİN DESTANOĞLU
2. VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER
4. FRANCISCO JAVIER MONTERO RUBIO
9. MICHY BATSHUAYI ATUNGA
13. ATIBA HUTCHINSON
18. RACHID GHEZZAL
20. NECİP UYSAL
23. WELINTON SOUZA SILVA
28. KENAN KARAMAN
77. CENGİZ UMUT MERAŞ
90. ALEX TEIXEIRA SANTOS
KAYSERİSPOR İLK 11
1. CENK GÖNEN
5. SEYEDMAJID HOSSEINI
7. MIGUEL FILIPE NUNES CARDOSO
19. MARIO GAVRANOVIC
21. LIONEL JULES CAROLE
24. İBRAHİM AKDAĞ
27. ONUR BULUT
28. RAMAZAN CİVELEK
45. YILDIRIM MERT ÇETİN
61. ABDULKADİR PARMAK
91. ANDREA BERTOLACCI