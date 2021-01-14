Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu hafta içi oynanan maçlarla sürüyor. Tek maç eleme usulü üzerinden oynanan maçlarda, kazanan takımlar son 8 takımın arasına katılarak çeyrek finaldeki rakibin beklemeye başladı. Futbolseverler ise çeyrek final kuralarının ne zaman çekileceğini merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman 2021? İşte detaylar...

ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kupada 14 Ocak Perşembe günü tamamlanacak olan son 16 turu maçlarının ardından 15 Ocak Cuma günü çeyrek final kura çekimi yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi 15 Ocak Cuma günü A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Son 16 turunda olduğu gibi çeyrek finalde de karşılaşmalar, tek maç eleme usulüyle oynanacak.

HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALDE?