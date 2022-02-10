Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kimler elendi?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanının yavaş yavaş sonuna gelirken taraftarlar da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri? Sorusunu merak ediyor? 8 takımın yoluna devam edeceği kupada Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kimler elendi? İşte cevaplar...
Ülkemizde Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra heyecanı bol maçların yaşandığı bir diğer organizasyon da Ziraat Türkiye Kupası olarak karşımıza çıkıyor. Son 16 turuna gelinen turnuvada takımlar Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kimlerin elendiğini merak ediyor. Bizler de haberimizde turnuvanın son durumu hakkında bilgi vererek Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri? Sorusunu açıkladık. İşte cevaplar...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR HANGİLERİ?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu için oynanacak 8 karşılaşmanın büyük bir kısmı tamamlandı. Bu kapsamda bir üst tur olan çeyrek finalde mücadele edecek takımlar da yavaş yavaş belirleniyor. Son 16 turunda şu ana kadar oynanan karşılaşmalar sonucu üst tura çıkan takımlar şu şekilde:
Gaziantep FK
Kayserispor
Fatih Karagümrük
Sivasspor
Antalyaspor
Trabzonspor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNDA KİMLER ELENDİ?
Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda oynanan karşılaşmalar sonucunda 6 takım adını çeyrek finale yazdırırken 6 takım ise turnuvaya veda etti. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda elenen takımlar ise şu şekilde:
Kasımpaşa
Konyaspor
Fenerbahçe
Bandırmaspor
Hatayspor
Denizlispor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 8 karşılaşmanın 6'sı tamamlandı. Buna göre son 16 turunda maçların skorları ise şu şekilde:
Kasımpaşa 1-2 Gaziantep Fk
VavaCars Fatih Karagümrük 5-4 İttifak Holding Konyaspor
Fenerbahçe 0-1 Yukatel Kayserispor
Royal Hastanesi Bandırmaspor 2-4 Demir Grup Sivasspor
Atakaş Hatayspor 0-2 Fraport TAV Antalyaspor
Altaş Denizlispor 1-2 Trabzonspor
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
Beşiktaş - Göztepe