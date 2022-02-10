Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kimler elendi?

Ülkemizde Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra heyecanı bol maçların yaşandığı bir diğer organizasyon da Ziraat Türkiye Kupası olarak karşımıza çıkıyor. Son 16 turuna gelinen turnuvada takımlar Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kimlerin elendiğini merak ediyor. Bizler de haberimizde turnuvanın son durumu hakkında bilgi vererek Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri? Sorusunu açıkladık. İşte cevaplar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu için oynanacak 8 karşılaşmanın büyük bir kısmı tamamlandı. Bu kapsamda bir üst tur olan çeyrek finalde mücadele edecek takımlar da yavaş yavaş belirleniyor. Son 16 turunda şu ana kadar oynanan karşılaşmalar sonucu üst tura çıkan takımlar şu şekilde:

Gaziantep FK

Kayserispor

Fatih Karagümrük

Sivasspor

Antalyaspor

Trabzonspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNDA KİMLER ELENDİ?

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda oynanan karşılaşmalar sonucunda 6 takım adını çeyrek finale yazdırırken 6 takım ise turnuvaya veda etti. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda elenen takımlar ise şu şekilde:

Kasımpaşa

Konyaspor

Fenerbahçe

Bandırmaspor

Hatayspor

Denizlispor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 8 karşılaşmanın 6'sı tamamlandı. Buna göre son 16 turunda maçların skorları ise şu şekilde:

Kasımpaşa 1-2 Gaziantep Fk

VavaCars Fatih Karagümrük 5-4 İttifak Holding Konyaspor

Fenerbahçe 0-1 Yukatel Kayserispor

Royal Hastanesi Bandırmaspor 2-4 Demir Grup Sivasspor

Atakaş Hatayspor 0-2 Fraport TAV Antalyaspor

Altaş Denizlispor 1-2 Trabzonspor

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

Beşiktaş - Göztepe