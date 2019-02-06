Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
63. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Deniz Kadah kafayla dokundu meşin yuvarlak kalecide kaldı.
79. dakikada serbest vuruştan ceza sahasına gelen ortada Titi'nin kafa vuruşu auta çıktı.
89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Hakan Yemişken xx, Samet Çiçek xx
Evkur Yeni Malatyaspor; Ertaç Özbir xxx, Murat Yıldırım xx, Adem Büyük xx, Eren Tozlu x (Guilherme dk. 59 xx), Mustafa Akbaş xxx, Sincere xx, Ahmed Ildız xx, Barış Alıcı xxx (Donald dk. 83 ?), Murat Akça xx, Bülent Cevahir xx, Bifouma xx (Aboubakar dk. 71 xx)
Yedekler: Farnolle, Aleksic, Chebake, Mina, Robin, Rahman
Teknik Direktör: Erol Bulut
Göztepe: Beto xx, Titi xx, Alpaslan xx, Halil x (Yasin dk. 66 x), De Castro xx (Serdar Gürler dk. 46 x), Gourffran xx (Borges dk. 78 x), Poko xx, Gassama xx, Berkan xx, Martins xx, Deniz Kadah xx
Yedekler: Göktuğ, Elessa, Agbenyenu, Reis Silva, Prates, Yalçın Kayan, Tayfur
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Barış Alıcı (dk. 43) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Halil Akbunar, Alpaslan, Gassama, Yasin (Göztepe), Ahmet Ildız (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kaynak: İHA
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