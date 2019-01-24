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  3. Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Valbuena'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Neustadter'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.

27. dakikada orta sahada bulunan Valbuena'nın pasında defansın arkasına sarkan Şener'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

29. dakikada Hasan Ali'nin ceza sahası dışı sol çaprazından yerden sert yaptığı vuruşta kaleci Burak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Slimani'nin kafa vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.

43. dakikada Valbuena'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde defansın uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Skrtel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Benzia xx, Valbuena xx, Ayew x, Frey x (Dirar dk. 28 ?), Slimani x

Yedekler: Berke, Isla, İsmail, Alper, Soldado, Mehmet Ekici, Jailson, Sadık, Eljif Elmas

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Merthan xx, Tarık xx, Yasir Subaşı xx, Recep Aydın xx, Emircan Altıntaş xx, Serkan Göksu xx, Vasilogiannis xx, Timur Temeltaş xx, Atabey Çiçek xx

Yedekler: Metin, Bahadır, Birol, Muhammed, Diabang, Madinda, Leandrinho

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Kaynak: İHA

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