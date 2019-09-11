Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor: 3- Kızılcabölükspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Fethiyespor sahasında Kızılcabölükspor'u 3-2 mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Davut Dakul Çelik xxx, Fatih Deveci xxx, Birkan Çanakcıoğlu xxx

Fethiyespor: Sabri xx, Metin xxx, Erdeniz xxx, Mert xxx, Serhat xx Enes xxx, Cemal xxx, Aykut xx, Ozan xxx, ( Dk. 62 Fatih xx), Erkan Kapar xx (Dk. 64 İbrahim xx), Anıl xxx (Dk 77 Erkan Gök x)

Kızılcabölükspor: Amaç xx, Mustafa Altun xx (Dk 81 Ertuğrul x), Mustafa Ethem Erboğa xx, Serkan xx, Melih xxx, ( Dk. 45 Kerem x), Hasan Emiroğlu xx, Hasan Can Yalçıntekin xx, (Dk. 62 Ali x ), Alper xx, Taygun xx, Abdullah xx, İlyas xx

Goller: Dk. 41 Metin, Dk. 56 Enes, Dk. 74 Anıl ( Fethiyespor ) Dk. 67 ve Dk 80 Ali (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: Dk. 12 Mustafa Altun, Dk. 35 Alper ( Kızılcabölükspor), Dk. 20 Enes, Dk. 87 Mert (Fethiyespor)

40.dakika da Anıl Arıcıoğlu ceza sahası içerisine girdiği anda İlyas'ın müdalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Metin Sevinç kullanarak kaleciyi ters köşe yaptı 1-0

45+2. Dakika da Anıl'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Metin'in sert vuruşunu kaleci Sabri yumruklayarak uzaklaştırdı.

55. Dakika da ceza sahası içinde Hasan Emiroğlu'nun sert müdahalesi ardından Cemal yerde kaldı pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Enes'in vuruşu ile mesin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

67.dakika da Abdullah cezasahası içerisinde topu Ali ile buluşturdu. Ali'nin düzgün vuruşu kaleci Sabri'yi geçerek ağlarla buluştu 2-1

74.dakika da sağ kanattan ilerleyen Metin'in ortasında Anıl kafa ile topu aşırarak uzak direğe gönderdi. Kalecinin müdahalesi yetersiz kaldı 3-1

80.dakika da Hasan'ın ortasında cezasahası içerisindeki Ali'nin düzgün kafa vuruşu ile top ağlarla buluştu 3-2

Kaynak: İHA